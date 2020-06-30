بالصور.. الحشد الشعبي يوزع الاوكسجين في نينوى

2020/06/30 | 15:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل “العهد نيوز”، إن الحشد الشعبي قام بتوزيع قناني غاز الاوكسجين على اهالي المصابين بفيروس كورونافي محاف الناصرية”.وبين ان الخطوة تاتي “بتبرع من الحشد الشعبي لواء 30 الشبك والخيرين من ابناء سهل نينوى”.

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