قتلى بهجوم لداعش وسقوط مسيرة اميركية في بيجي.. (صورة )

2020/06/30 | 16:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نشرت هيئة الاعلام الامني صورة لسقوط طائرة امريكية مسيرة في منطقة "ابو زوير" بعمق جزيرة بيجي.ياتي ذلك فيما اعلنت الهيئة في بيان عن "استشهاد 4 مقاتلين بالحشد الشعبي واصابة الشيخ شعلان العويد بتفجير إرهابي غرب بيجي".

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