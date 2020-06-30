2020/06/30 | 16:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربدأت حصيلة سنوات من التشظي السياسي على أساس التوجهات والأحزاب بشأن توزيع المناصب التي تشهدها الساحة السياسية، إلى الزحف صوب المؤسسات، ولكن هذه المرة على أساس التشظي "الفكري" والمحاصصاتي على حد سواء، وتحديدًا ديوان الوقف السني الذي يستعد لتنصيب الرئيس الجديد له.

أدى مقترح تعديل قانون الوقف السني إلى فتح نقاشات وصلت إلى تحديد مرجعية السنة الحقيقية في العراق

مقترح مجهول المصدر برز من داخل مجلس النواب لتعديل قانون الوقف السني وتحديدًا الفقرة الثانية من المادة الرابعة، والذي أعطى الحق للنواب خلافًا للسنوات السابقة، بترشيح رئيسًا لديوان الوقف، الأمر الذي أشعل جدلًا في الأوساط السياسية والدينية، وصلت إلى فتح ملف تحديد مرجعية السنة الحقيقية في العراق، وسط وجود تيارات واسعة ومختلفة داخل المذهب والمؤسسات الدينية المعنية به.

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وخلال السنوات السابقة، وبحسب قانون ديوان الوقف السني، فإن تعيين رئيسًا للديوان محصور بين رئاسة مجلس الوزراء والمجمع الفقهي العراقي الذي يعد الممثل الرسمي للسنة في البلاد، إلا أن المجمع نفسه لا يخلو من وجود أفكار وتوجهات فقهية متعددة داخله، بين حزب إسلامي وأخوان مسلمين وتيار سلفي.

وقدم المجمع الفقهي العراقي، أول الأمس السبت، ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس ديوان الوقف السني، داعيًا رئاسة الوزراء إلى اختيار احدهم.

وكشفت وثيقة صادرة عن المجمع، اطلع عليها "ألترا عراق"، طلب مقدم من كبير علماء المجمع الفقهي العراقي، الشيخ أحمد حسن الطه، عن تقديمه 3 مرشحين لرئاسة الوقف السني إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبين الأسماء المرشحة، ابن أخ الطه وزوج ابنته صلاح الدين فليح حسن طه.

وجاء في الطلب الصادر عن المجمع الفقهي، أنه "استنادًا الى البند الثاني، من المادة 4، في قانون الوقف السني رقم 56 لعام 2012 والذي يقضي بترشيح رئيس ديوان الوقف السني، نرسل إليكم أسماء المرشحين: حسين سهيل عبود أحمد، صلاح الدين فليح حسن طه، وقاص عدنان حامد عبد اللطيف".

جدل واسع اشتعل على خلفية الوثيقة، الأمر الذي أدى لانسحاب المرشح صلاح الدين فليح حسن من ترشيحه حفاظًا على "سمعة عمه رئيس المجمع الفقهي"، فيما أرسل كتابًا إلى المجمع الفقهي لكبار العلماء يطلب فيه سحب ترشيحه لمنصب رئيس ديوان الوقف السني وذلك لما وصفه بـ"الحفاظ على سمعة كبير علماء المجمع الفقهي الشيخ أحمد حسن الطه، ولكي لا يتم استخدام هذا الترشيح للطعن في المجمع".

بالأثناء، انتشر مقترح تعديل لقانون الوقف السني، أعطى حق الترشيح إلى نواب المكون السني في البرلمان، خلافًا لما جرى خلال السنين السابقة.

وجاء في نص الفقرة المعدلة أنه "يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من نصف نواب المكون السني زائد واحد، عن طريق ترشيح 3 شخصيات إلى رئيس مجلس النواب لاختيار أحدهم ثم يرسل إلى رئيس مجلس الوزراء لإقراره".

رجل الدين الأول لسنة العراق يدخل على الخط

بيان مزور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على لسان رجل الدين عبدالملك السعدي، تضمن هجومًا على المجمع الفقهي، مطالبهم بالابتعاد عن السياسية.

ونفى السعدي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، البيان المنسوب إليه، فما أكد موقفه المساند للمجمع، وعلاقته الطيبة برئيسها أحمد الطه.

حول سبب اقتراح القانون والدخول بصراع مع المجمع الفقهي، قالت النائبة محاسن حمدون إن المحاصصة دفعت إلى هذا المشهد الدائر والخلافات حول المنصب

وقال السعدي في بيانه: "قد علمت أن شخصًا - لا يخاف الله- حاقدًا على المجمع الفقهي قد زور علي كلامًا على المجمع لا يخطر ببالي فضلًا عن أن أقوله أو أكتبه؛ لذا أقول: هل يعقل أن أكتب مذمّة أو نقصًا في المجمع وأقول: أخوكم؟ هذا المزور حاقد على المجمع الفقهي لأحد أمرين: إما له طموح في رئاسة الوقف ولم يرشحه المجمع، أو كان في الوقف وهو غير منسجم معه أو غير مرغوب فيه عنده".

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وأضاف أن "علاقتي بالمجمع علاقة وطيدة وقوية لا سيما مع بعض أعضائه وعلى رأسهم الأخ الفاضل والصديق الماجد والزميل الوفي العلامة الدكتور الشيخ أحمد حسن الطه رعاه الله وحفظه، فلنا لقاءات معهم بالمواجهة في مكة المكرمة وعن طريق الهاتف كثيرة، إنهم يشاركونني في بعض الأمور بالسؤال والمشورة للحصول على رأيي في المسألة أو الموضوع، المجمع الآن يقدم خدمة علمية ودعوية وله نشاطات جيدة، ولا يسعني إلا أن أتوجه إلى الباري جل شأنه داعيًا له أن يشل يد هذا المزور ليكون عبرة للمزورين".

خلاف فكري داخل المجمع

لم يقتصر الخلاف حول منصب ديوان الوقف السني على طرفين أحدهما المجمع الفقهي وطرفه الآخر خارج المجمع، بل أن مصادر تحدثت عن خلافات داخل المجمع نفسه، لما يحتويه من توجهات فكرية وتيارات مختلفة، ترفض حصر الأمر بيد رئيسها لوحده، فيما يحتوي المجمع الفقهي على تيارات من الحزب الإسلامي العراقي وحركة الإخوان المسلمين متهمة رئيس الديوان بقربه من الإخوان ومحاولته تنصيب رئيس لديوان الوقف السني من داخل الحركة.

وكشف الخبير الأمني هشام الهاشمي عن الخلافات التي تدب في الأوساط السنية على أساس "التنوع التياري" بشأن منصب رئيس الوقف.

قال الهاشمي في تغريدة رصدها "ألترا عراق" إن "المجمع الفقهي العراقي أعلى مرجعية رسمية لسنة العراق، رشح 3 من موظفي الوقف السني لرئاسة الوقف، ويتصادم مع اعتراض غالبية نواب اتحاد القوى الذين طالبوا بتعديل قانون الترشيح، واعتراض الحزب الإسلامي العراقي الذي طالب بتكليف الوزير السابق نوري الدليمي، وأيضًا اعتراض دار الافتاء السلفية".

وتطرح عدة أطراف نفسها كمرجعية للسنة بعيدًا عن المجمع الفقهي، ولعل أبرزها دار الإفتاء في جامع أم الطبول برئاسة الشيخ مهدي الصميدعي، وجماعة الرباط المحمدي الذين نشطوا بعد عمليات التحرير للمحافظات السنية، فضلًا عن هيئة علماء المسلمين، ورابطة علماء العراق.

النائبة عن تحالف القوى محاسن حمدون تحدثت لـ"ألترا عراق" عن سبب الخلافات التي ربما تشهد لأول مرة بهذه الطريقة حول منصب رئاسة ديوان الوقف السني، خصوصًا بعد مقترح تعديل القانون وإعطاء حق الترشيح للنواب بعيدًا عن المجمع.

قالت حمدون في حديثها لـ"ألترا عراق"، إن "مقترح التعديل صدر من عدد من النواب بالتعاون مع اللجنة القانونية"، مؤكدة أنه "لم يتم حسم أمر المقترح ولم تتخذ أي خطوة جدية تجاهه وغير واضح موقف النواب السنة بشكل عام بشأن هذا المقترح".

وحول سبب اقتراح قانون كهذا والدخول بصراع مع المجمع الفقهي، بينت حمدون أن "المحاصصة دفعت إلى هذا المشهد الدائر والخلافات حول المنصب".

تطرح عدة أطراف نفسها كمرجعية للسنة بعيدًا عن المجمع الفقهي، ولعل أبرزها دار الإفتاء في جامع أم الطبول برئاسة الشيخ مهدي الصميدعي

وحول اقتصار أمر الخلاف على "المحاصصة" بين المجمع وبين نواب البرلمان، أكدت حمدون أن "الخلاف موجود حتى داخل المجمع نفسه، لاحتوائه على تيارات وتوجهات مختلفة ترفض اقتصار الأمر وحق الترشيح ومصادرة القرار من قبل رئيس المجمع الذي يمثل تيارًا فكريًا معينًا دون مشاركة باقي الاتجاهات داخل المجمع".

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