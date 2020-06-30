العراق يسجل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/30 | 16:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

قالت الصحة في موقفها الوبائي الذي تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (12425 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (544545)".

أضافت الوزارة في بيانها "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1958) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 307

بغداد / الكرخ 194

مدينة الطب 38

النجف الأشرف 84

السليمانية 164

أربيل 85

دهوك 1

كربلاء 119

كركوك 53

ديالى 75

واسط 39

بابل 30

البصرة 248

ميسان 102

الديوانية 65

ذي قار 340

الأنبار 4

نينوى 9

صلاح الدين 14

المثنى 5

- الشفاء: 1786 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 241

بغداد الكرخ 494

مدينة الطب 23

النجف 32

السليمانية 23

أربيل 63

دهوك 6

كركوك 25

كربلاء 42

ديالى 12

واسط 17

البصرة 145

ميسان 138

بابل 90

ذي قار 382

الديوانية 21

الأنبار 22

صلاح الدين 10

- الوفيات 104 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 27

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 3

النجف 1

السليمانية 13

أربيل 1

كربلاء 3

كركوك 6

ديالى 4

واسط 2

البصرة 5

ميسان 11

بابل 5

الديوانية 6

ذي قار 7

المثنى 5

صلاح الدين 1

مجموع الإصابات : 49109مجموع حالات الشفاء : 24760الراقدين الكلي: 22406الراقدين في العناية المركزة: 293مجموع الوفيات: 1943

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