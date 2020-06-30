العراق يسجل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت الصحة في موقفها الوبائي الذي تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (12425 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (544545)".
أضافت الوزارة في بيانها "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1958) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 307
بغداد / الكرخ 194
مدينة الطب 38
النجف الأشرف 84
السليمانية 164
أربيل 85
دهوك 1
كربلاء 119
كركوك 53
ديالى 75
واسط 39
بابل 30
البصرة 248
ميسان 102
الديوانية 65
ذي قار 340
الأنبار 4
نينوى 9
صلاح الدين 14
المثنى 5
- الشفاء: 1786 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 241
بغداد الكرخ 494
مدينة الطب 23
النجف 32
السليمانية 23
أربيل 63
دهوك 6
كركوك 25
كربلاء 42
ديالى 12
واسط 17
البصرة 145
ميسان 138
بابل 90
ذي قار 382
الديوانية 21
الأنبار 22
صلاح الدين 10
- الوفيات 104 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 27
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 3
النجف 1
السليمانية 13
أربيل 1
كربلاء 3
كركوك 6
ديالى 4
واسط 2
البصرة 5
ميسان 11
بابل 5
الديوانية 6
ذي قار 7
المثنى 5
صلاح الدين 1
مجموع الإصابات : 49109مجموع حالات الشفاء : 24760الراقدين الكلي: 22406الراقدين في العناية المركزة: 293مجموع الوفيات: 1943
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