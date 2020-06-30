العراق يسجل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا


العراق يسجل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/06/30 | 16:07 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 

قالت الصحة في موقفها الوبائي الذي تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (12425 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (544545)". 

أضافت الوزارة  في بيانها "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (1958) إصابة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   307

بغداد / الكرخ     194

مدينة الطب        38

النجف الأشرف    84

السليمانية           164  

أربيل                85 

دهوك               1                 

كربلاء             119

كركوك              53 

ديالى                75

واسط                39  

بابل                30              

البصرة             248

ميسان              102 

الديوانية             65 

ذي قار               340 

الأنبار              4 

نينوى              9  

صلاح الدين       14 

المثنى                5 

- الشفاء:  1786  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   241  

بغداد الكرخ     494   

مدينة الطب      23    

النجف            32

السليمانية      23           

أربيل          63 

دهوك         6      

كركوك      25

كربلاء        42  

ديالى          12  

واسط          17 

البصرة       145

ميسان        138   

بابل           90  

ذي قار        382 

الديوانية      21   

الأنبار        22   

صلاح الدين  10 

- الوفيات  104     حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة   27  

بغداد الكرخ     4

مدينة الطب      3 

النجف            1

السليمانية       13

أربيل             1         

كربلاء          3

كركوك         6  

ديالى            4  

واسط          2 

البصرة        5 

ميسان         11

بابل          5    

الديوانية       6  

ذي قار        7         

المثنى        5    

صلاح الدين    1

مجموع الإصابات :  49109مجموع حالات الشفاء : 24760الراقدين الكلي:      22406الراقدين في العناية المركزة:  293مجموع الوفيات:   1943

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