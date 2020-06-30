إصابة قائد محلي لقوات البسيج بإنفجار قنبلة في عملية نفذها جيش العدل المعارض

2020/06/30 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر مسؤولون إيرانيون، بإصابة قائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري في منطقة “كورين”، مجتبى ميرشكار بجروح في عملية نفذها فصيل معارض جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة “ايسنا” الإيرانية للأنباء، تصريحا للنائب عن مدينة “زاهدان” في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، أكد فيه ان ” ميرشكار” جرح في هجوم لتنظيم “جيش العدل” البلوشي، بالقرب من قرية ” غلوغاه”، بعد تفجير قنبلة كانت مزروعة على الطريق، مشيرا الى إبطال قنبلة ثانية كانت موضوعة في المكان ذاته، فيما قلل محافظ “سيستان-بلوشستان” علي أحمد موهبتي، من أهمية العملية زاعما ان الهجوم لم يسفر عن أية خسائر بشرية أو مادية.

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