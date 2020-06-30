بيانيتش: برشلونة أعلى سقف أحلام لأي لاعب

2020/06/30 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح لاعب الوسط الدولي البوسني ميراليم بيانيتش المحترف حاليا في صفوف يوفنتوس، بأنه “يشعر بالسعادة والفخر” بعدما حقق حلمه المتمثل في اللعب لصفوف برشلونة، وذلك بعد التوقيع معه على عقد يمتد لأربعة مواسم.

وقال بيانيتش في تصريحات لموقع الاتحاد البوسني: “برشلونة هو أحد أكبر الأندية في العالم، واللعب بصفوفه هو أعلى سقف يتمناه أي لاعب كرة قدم”.

وأضاف: “بالنسبة لي فقد حققت حلما، أنا سعيد للغاية وفخور، ليس فقط من أجلي ولكن من أجل والدي وكل أبناء البوسنة، فلن أنسى أبدا المكان الذي ولدت فيه”.

وتابع اللاعب صاحب الـ30 عاما: “النجاح لا يأتي من تلقاء نفسه، ولكن مع الكثير من الجهد المبذول والعمل والثقة في إمكانية تحقيق ما تريد”.

وسيختتم بيانيتش الموسم مع البيانكونيري الذي ينتهي عقده معه وبعدها سيرحل إلى برشلونة، حيث أكد اللاعب “لدي رغبة كبيرة في الذهاب إلى كامب نو”.

وكان برشلونة قد أعلن عن التعاقد مع بيانيتش، اللاعب السابق لميتز وليون الفرنسيين وروما الإيطالي، لأربعة مواسم حتى يونيو/حزيران 2024 مقابل 60 مليون يورو إضافة لخمسة ملايين كمتغيرات، مع وضع شرط جزائي في عقده يصل إلى 400 مليون يورو.

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