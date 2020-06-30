سلطات السليمانية تضبط 24 كغم من المواد المخدرة معدة للتهريب

2020/06/30 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية مكافحة المخدرات بمحافظة السليمانية، عن ضبطها كمية كبيرة من المواد المخدرة معدة للتهريب الى خارج البلاد.

وأوضح مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة جلال أمين في تصريح، ان المديرية تمكنت من ضبط أربعة وعشرين كيلو غراما من الهيرويين والحشيش والترياق، خبأها المهربون داخل أجهزة كهربائية ومكائن خياطة، بقصد تهريبها الى خارج البلاد، مبينا ان المكائن والمعدات المستخدمة في عملية التهريب مصنوعة في دول تشهد نشاطا واسعا في مجال التهريب، ومن قبل عصابات متخصصة، فيما أشار مدير مكافحة المخدرات الى إلقاء القبض على مئة وثمانين شخصا، بتهمة تعاطي المخدرات والمتاجرة بها منذ مطلع العام الجاري.

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