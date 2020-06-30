الصحة العراقية تتحدث عن تقدم بجهود إيجاد لقاح لكورونا وتوجه رسالة مطمئنة تخص 80% من المصابين

2020/06/30 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعةتحدثت وزارة الصحة العراقية، عن مفاهيم خاطئة تنتشر في المجتمع وتسمح بتضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا فيما اشارت الى ان 80% من المصابين بالمرض من الممكن علاجهم دون ان يحدث تقدم بمستوى الخطورة.وقال وكيل وزارة الصحة د.جاسم الفلاحي في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) " ليس كل مريض بكورونا فيه من الخطورة ما يؤدي للوفاة، 80 ٪ من الحالات المشخصة لا نحتاج لإدخالها الى المستشفيات ومن الممكن متابعتها من قبل الفرق الصحية عبر العزل المنزلي ،البقية يعانون من أمراض تؤثر على جهازهم المناعي ويتطلبون رعاية منها الحالات الشديدة والحرجة".وتابع " هؤلاء من الممكن التعامل معهم بالرعاية المشددة وبعضهم يحتاج لبلازما النقاهة ، لكن يجب قبلها ولضمان فاعليتها في الشفاء تقييم الأجسام المناعية في اجسام المتشافين، في حالات الاصابات الفيروسية ينشأ جسم الإنسان أجساما مضادة، الاستجابة المناعية متغيرة بين شخص واخر، بالمجمل هناك فحوصات تبين ان هناك نسبة معينة من المضادات من الممكن أن تحفز الجهاز المناعي لدى الحالات الشديدة و الحرجة وهناك لجان علمية وطنية تشرف على وضع المعايير والاليات، الاستجابة تحدث وتختلف من شخص واخر وحسب حاجته من الاجسام المضادة ومقدار ما متوفر وفاعليتها بالدرجة الأساس".وفيما يتعلق بالمفاهيم الخاطئة التي تضاعف عدد الإصابات بحسبه ذكر الفلاحي " هناك مفاهيم تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث تشتتاً لدى المواطن وخاصة فيما يتعلق بالاصابات ومستوى الخطورة والوفيات ما يحدث هلعاً ومن بينها ما ينشر عن نقص الاوكسجين ويحدث ذعراً لدى المواطنين يدفع كثيرين لتخزين الأوكسجين في المنازل، لا توجد هناك أزمة بل أخطاء إدارية تسببت بإرباك، ايضاً موضوع وجود مرافقين مع المصابين أحدث ذعرا وتسبب بنقص كبير، دعوا المختصين يعملون لإن الفوضى تحدث اخطارا كبيرة ، ووجود المرافقين يعني اصابتهم بالفيروس ونقله لأخرين".وفيما يتعلق بالجهود العالمية لايجاد لقاحات وعلاجات للمرض قال " جهود إيجاد لقاح على مستوى العالم تتقدم والبعض منها وصل للمراحل الأخيرة والعراق يتواصل بهذا الشأن ويتابع الوضع اولاً بأول ، لكن الحل الامثل هو الوقاية الشخصية واستسقاء المعلومة من المختصين وهي السبيل الوحيد لعبور الأزمة حالياً الى حين توفر اللقاح بصورة رسمية".وفي موضوع اخر بين الفلاحي ان "ما يقوله اطباء عراقيون عن اكتشافهم علاجا لفيروس كورونا نحن نشجعه لكن هناك اليات للبحث العلمي تبدأ بتقديم الفكرة ومن ثم بحثها من قبل لجان مختصة، لا يمكن لأي كان ان يعلن عن اكتشافه علاجا ثم يذهب ويجربه على مصابين دون النظر الى الآثار الجانبية التي قد تؤثر على وظائف الجسم ودون اخذ موافقة من وزارة الصحة".وتابع ان " اللجوء إلى الإعلام للإعلان عن نتائج معينة دون المرور بالآليات العلمية فيه سلبية كبيرة ويؤثر على الجهود العلمية، مراكزنا مفتوحة لجميع الباحثين واي اكتشاف حسب نظرهم جاهزون لاستقباله ومناقشته".ورداً على سؤال عن سبب تأخر ظهور نتائج المسحات للملامسين او المشتبه اصابتهم بكورونا لفت وكيل وزير الصحة الى ان " التأخر بإظهار النتائج أسبابه لوجستية او لأسباب فنية والتركيز مهم جدا لضمان دقة النتائج، من يعملون بالمختبرات الخاصة بكورونا هم من أصحاب التخصص الدقيق جدا ويواجهون خطرا كبيرا لأنهم يواجهون الفيروس مباشرة، البقية ممن يعملون بالمختبرات ليسوا مؤهلين وبالتالي نحن بحالة تدريب مستمر لزيادة عدد المتخصصين عبر بناء قدراتهم، مختبر الصحة العالمية يشرف على النتائج لضمان دقتها، والتأخر له أسبابه ونعمل على معالجته بزيادة عدد المختبرات وعدد المتخصصين بها".

واعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 104 وفيات و1985 إصابة بفيروس كورونا، قابلتها 1786 حالة شفاء من الفيروس.

وسجل العراق، الجمعة 25-6-2020، اعلى حصيلة وفيات يومية بلغت 122 حالة، فيما سجل اعلى حصيلة اصابات قبلها بيوم وبلغت 2437، ومنذ الخامس عشر من الشهر ذاته ارتفع معدل الاصابات الى الالف قبل ان تتجاوز الالفين لأول مرة بتاريخ 24 حزيران.

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بغداد اليوم-متابعة

أكد السفير العراقي لدى الكويت، علاء الهاشمي، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، وصول وجبة الاوكسجين الطبي الأولى، التي استوردها العراق من الكويت.

ونقلت جريد الصباح، عن الهاشمي قوله، إن "الوجبة الأولى من الاوكسجين الطبي التي استو

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (29 حزيران 2020)، تسجيل 104 وفيات جديدة و1958 إصابة بفيروس كورونا، فيما أشارات الى أن 1786 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات

بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء، بتسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، وحالة وفاة واحدة ناجمة عن الفيروس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة النجف سجلت 84 إصابة جدي

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