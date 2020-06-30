2020/06/30 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أكد السفير العراقي لدى الكويت، علاء الهاشمي، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، وصول وجبة الاوكسجين الطبي الأولى، التي استوردها العراق من الكويت.

ونقلت جريد الصباح، عن الهاشمي قوله، إن "الوجبة الأولى من الاوكسجين الطبي التي استوردها العراق من الكويت، وصلت اليوم إلى العراق".





ويوم الأحد، طالب محافظ ذي قار، ناظم حميد الوائلي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالموافقة على دخول شحنة اوكسجين قادمة من دولة الكويت.

وتضمنت وثيقة صادرة عن المحافظ: "يرجى التفضل بالموافقة والايعاز إلى هيئة المنافذ الحدودية بالسماح بدخول مادة الاوكسجين الطبي من دولة الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي، والموردة الينا من شركة سومر للغازات الطبية، لغرض استخدامها في مستشفيات المحافظة".

وأضاف ان "المحافظة تعاني من نقص كبير في هذه المادة وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة ذي قار".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - متابعة

تحدثت وزارة الصحة العراقية، عن مفاهيم خاطئة تنتشر في المجتمع وتسمح بتضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا فيما اشارت الى ان 80% من المصابين بالمرض من الممكن علاجهم دون ان يحدث تقدم بمستوى الخطورة.

وقال وكيل وزارة الصحة د.جاسم ا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (29 حزيران 2020)، تسجيل 104 وفيات جديدة و1958 إصابة بفيروس كورونا، فيما أشارات الى أن 1786 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات

بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء، بتسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، وحالة وفاة واحدة ناجمة عن الفيروس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة النجف سجلت 84 إصابة جدي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وصول أولى وجبات الأوكسجين الطبي من الكويت الى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وصول أولى وجبات الأوكسجين الطبي من الكويت الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).