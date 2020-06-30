القضاء ينشر اعترافات متهم قتل زوجته بـ ’’كابل الشحن’’ بسبب مشاجرة مع والدته

2020/06/30 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نشر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، اعترافات رجل أقدم على قتل زوجته بواسطة "كاب...





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