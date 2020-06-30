2020/06/30 | 16:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد.استشهد أربعة مقاتلين بالحشد الشعبي، فيما أصيب الشيخ شعلان العويد، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للواء 51 بالحشد الشعبي غرب قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “دورية تابعة للواء 51 في الحشد الشعبي تعرضت إلى تفجير ارهابي بعبوة ناسفة مزروعة حديثا في منطقة السكرية غرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن استشهاد 4 من مقاتليه بتفجير إرهابي غرب بيجي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن استشهاد 4 من مقاتليه بتفجير إرهابي غرب بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).