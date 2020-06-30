الجيش المصري يتوعد العدو بـ “محرقة” وسط تصاعد التوتر في ليبيا والمتوسط 

2020/06/30 | 16:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد قائد الدفاع الجوي المصري، علي فهمي، حرص قواته على امتلاك القدرات والإمكانيات القتالية التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن سماء مصر ستكون محرقة لأي عدو.وأشار خلال حديث له إلى أن: “هذا يتم من خلال تطوير وتحديث أنظمة الدفاع الجوي، مع مراعاة تنوع مصادر السلاح طبقا لأسس علمية […]

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