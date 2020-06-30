انتحار عنصر بيشمركة على رأس عمله في السليمانية

2020/06/30 | 16:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول عسكري في السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بانتحار منتسب في قوات البيشمركة، باطلاق النار على نفسه من سلاحه الخاص، وفيما اشار الى ان المنتحر اب لأربعة اطفال، لفت الى ان انتحاره بسبب سوء وضعه المعيشي.

وقال مصطفى جاورش، امر قوات السبعين في السليمانية لوكالة شفق نيوز، ان "احد منتسبي اللواء الثالث التابع لكوسرت رسول انتحر وهو في دوامه الرسمي في السليمانية بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي"، مشيرا الى ان عنصر البيشمركة المنتحر هو اب لاربعة اطفال.

وأشار إلى أن اسم الضحية، جعفر حبيب، من اهالي شقلاوة، منوها الى ان انتحاره جرى "بسبب تراكم الديون عليه وسوء ظروفه المعيشية".

وأضاف جاورش، أن "هذه ليست المرة الاولى التي تسجل فيها حالات الانتحار في صفوف قوات البيشمركة"، لافتا الى "تدهور الوضع الاقتصادي وتأخير الرواتب وسوء المعيشة، كل ذلك اثر على منتسبي القوات الامنية".

وأردف أن "كثيرا منهم الان قد علقوا دوامهم الرسمي"، مطالبا "الحكومة و وزارة البيشمركة، بالعمل على تحسين حياه البيشمركة لانهم ضحوا وناضلوا وحاربوا داعش لاكثر من اربع سنوات".

وتكافح حكومة إقليم كوردستان لتأمين رواتب الموظفين وقوات البيشمركة جراء تراجع أسعار النفط وقطع بغداد لرواتب موظفي الإقليم منذ أشهر.

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