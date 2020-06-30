الفلاحي: توجه لاستيعاب خريجي المجالات الصحية والطبية

2020/06/30 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة والبيئة، عن توجه لوضع آلية لاستيعاب الخريجين في المجالات الصحية والطبية لرفد الوزارة بهم في ظل جائحة كورونا.

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