نائبة تطالب بارسال مكافحة الارهاب للمنافذ الحدودية بشكل عاجل

2020/06/30 | 16:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، بارسال جهاز مكافحة الارهاب للمنافذ الحدودية بشكل عاجل.وقالت نصيف في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مافيات تابعة لاحزاب سياسية مسيطرة على المنافذ الحدودية وهذا الامر يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد”، لافتة الى ان “اموال المنافذ الحدودية مسيطر عليها من قبل بعض الجهات ولم تدخل […]

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