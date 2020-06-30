لمن لا يرون سوى القلعة: انتبهوا قليلا للعنكبوت المعشش داخلها - بشير الحامدي

2020/06/30 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي الاتحاد إما أن يكون منظمة مستقلة وديمقراطية وبيد منتسبيه وإلا فهو ليس سوى دار قديمة للديكور كل مرة يعمرها مرتزقة ويعشش فيها سمسارة وليس هناك سماسرة ومرتزقة خطرون وسماسرة ومرزقة أخرون أقل خطورة ـ بيروقراطيون نقابيون أو نهضة أو إئتلاف كرامة أو بيوعة من أي لون أو أي زفت ـ هذه هي المسألة التي نجحت البيروقراطية النقابية في حجبها دائما وخصوصا في العشر سنوات الأخيرة.في جانفي وفيفري 2011 وقفت هذه البي ......





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