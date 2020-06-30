بؤس التواصل ،زمن كورونا - عائشة التاج

2020/06/30 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عائشة_التاج من مظاهر بؤس التواصل زمن كوفيد أعرفها كبائعة للسمك المقلي بباب سوق القرب ، أربعينية فائقة الجمال ومتدفقة بالحيوية والنشاط .من تداعيات كوفيد تم منعها من الشغل صادفتها راجعة من السوق توزع تحياتها يمينا ويسارا ....سلوك عفوي قلما توفر لدى نساء المدن وعندما تحاذينا حيتني بحرارة وابتسامة جد عريضة .



سألتها :هل كل هؤلاء المعارف أصدقاء فعلا ؟ هل ينفعونك في شيء ما عند الضرورة كان ......





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