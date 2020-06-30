طبعة ثورة العشرين الثانيه: سماتها؟/1 - عبدالامير الركابي

2020/06/30 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عملت منظومة ماكان ممكنا، وما أتيح توفره في حينه من نتف الأفكار "الحداثية" في العراق بين فلول أوائل المتعلمين نصف الاميين، والاميين كليا معرفيا، على اخضاع ثورة 1920 الكبرى للمصادرة وتشويه دلالاتها، وطبيعة محركاتها واستهدافاتها، فالحقت بوجه عام بالمشروع الغربي المسمى ب "الوطني" بشكله المفترض، او المرتجى المؤجل، واعتبرتها من قبيل "الثورة الوطنية/ البرجوازية" المنقوصة، والتي لم تحقق سوى جزء ......





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