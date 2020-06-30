البصرة.. كورونا يهدد مائدة العراقيين ويضيّق الخناق على المزارعين

2020/06/30 | 16:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ مائدة العراقي اليومية، تكاد لا تغادرها خضر مهمة معروفة للجميع، في طليعتها الفجل والكرفس والكراث والريحان والنعناع، وغيرها.

ومن الاسواق المهمة في المحافظات العراقية، سوق البصرة القديم، الذي تنتشر فيه "علوات" خاصة لبيع هذه الخضر، التي بوساطتها تنتشر مصادر بيعها في مركز المحافظة، وبعض اقضيتها ونواحيها .

"ابو مهند"، من اهالي قضاء ابي الخصيب جنوبي البصرة يقول لمراسل وكالة شفق نيوز، انه يحرم نفسه من متعة النوم فجرا، من اجل القيام بحصد، الكرفس والفجل والرشاد، حتى لا تتلف، كون درجات الحرارة في محافظة البصرة مرتفعة، ما يؤثر على عملية البيع، ويؤكد ان اوقات الفجر هي مناسبة لغرض القيام بحصد هذه الخضار والقيام باخذها وبيعها في شتى مناطق البصرة .

يواصل ابو مهند بحديثه، مشيرا الى ان هناك معاناة كبيرة يشكون منها تتمثل في حظر التجوال الصحي، الذي قد يتسبب في التأخر بوصول مالديهم من خضر وفاكهة الى السوق وتأثير ذلك سلبا على تسويقه وبيعه.

ومع هذا يطالب جميع البائعين بضرورة الالتزام باجراءات الوقاية الصحية "حتى لا تكون هناك اي اصابات لا سامح الله بين الباعة الذين يتجمعون في سوق البصرة القديم الذي يعد من المصادر الرئيسة لتزويد السكان بالمنتجات الزراعية".

"ابو سجاد" مزارع من اهالي قضاء شط العرب يؤكد لوكالة شفق نيوز، ان ما يؤثر على المزارعين في قضية بيع الخضار هي مناسيب الملوحة التي ترتفع بين وقت واخر، فضلا عن التلوث الحاصل في بعض الانهر من جراء رمي بعض مخلفات المجاري الثقيلة للصرف الصحي، الذي يؤثر على نوعية كثير من المشاتل الزراعية والاراضي التي يتواجد فيها عديد المحاصيل الزراعية المفضلة لدى الشارع البصري.

وتقول الحاجة "ام فارس" من اهالي منطقة المطيحة لمراسل شفق نيوز انها تقوم يوميا ومن الصباح الباكر بالتوجه لشراء خضار الفجل والكرفس والفجل والنعناع والبربين، وغيرها من الخضروات حتى لا تتعرض الى التلف لانها بحاجة الى درجات حراراة منخفضة؛ بعكس متغيرات الاجواء في البصرة، مبينة انها اذا وصلت الى السوق في وقت متأخر فانها لن تستطيع شراء الخضر الجيدة .

بائع خضر اخر هو "ابو كاظم" من قضاء شط العرب يقول لوكالة شفق نيوز ان حظر التجوال المستمر يعرض عملنا في بعض الاحيان الى المشكلات، وقد نضطر الى الانسحاب وعدم بيع كل ما لدينا من خضر نتيجة وباء كورونا المنتشر في محافظة البصرة، مردفا ان ما اثر علينا هو عدم التزام عدد كبير من المواطنين باجراءات الحظر الصحي في المحافظة .

ويلفت "ابو كاظم"، الى ان التجاوزات الحاصلة على الاراضي الزراعية اثر على ايصال كميات كافية من المياه وبخاصة في افرع مياه شط العرب التي توزع المياه الى الانهر التي توصله الى الاراضي الزراعية في القضاء .

من جانبه يوضح مدير افواج طوارئ محافظة البصرة، العميد علي مشاريع، لشفق نيوز، ان رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ، اسعد العيداني، وجه بمتابعة قضية التجاوزات الحاصلة على حوض شط العرب، مبينا انه جرى تشكيل قوة خاصة من افواج الطوارئ لايقاف التجاوزات، اذ جرت ازالة عدد كبير من التجاوزات في شط العرب، وتم القاء القبض على بعض المتجاوزين واحالتهم الى الجهات المختصة، مشيرا الى ان هناك مافيات خاصة بالتجاوزات هي من تؤثر على عدم ايصال المياه للمواطنين في القضاء.

من جانبه يوضح قائممقام قضاء شط العرب، حيدر طعمة، ان هناك متابعة لرفع التجاوزات في حوض شط العرب بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية في البصرة، والجهد الآلي لبلدية قضاء شط العرب؛ وبحماية المفارز الامنية وافواج الطوارئ الخاصة بشرطة قضاء شط العرب، لافتا الى ان اهالي قضاء شط العرب اعربوا عن ارتياحهم لرفع التجاوزات الموجودة .

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