الصحة تقدم تقييمًا للنتائج المتحققة من الحظر.. هل ستلعب وقث خطة مغايرة؟

2020/06/30 | 16:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة، تقديمها تقييمًا للنتائج المتحققة من الحظر إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.وقال وكيل الوزارة جاسم الفلاحي في تصريحات صحفية، إن”اللجنة العليا في اجتماعها الأخير أوصت بدعم وزارة الصحة وتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين ومعالجة أي نقوصات قد تحصل، بالإضافة الى رفد الوزارة بملاكات جديدة عبر وضع آلية لاستيعاب الخريجين […]

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