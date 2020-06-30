صدى “عملية الدورة” يرن في أروقة صنع القرار: حراك للانقام من الكاظمي بالإقالة أو أساليب أخرى.. وتحالفات “مضادة” لحمايته

2020/06/30 | 16:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازالت اثار عملية الدورة واعتقال عناصر من كتائب حزب الله في خطوة لم تقدم عليها الحكومة العراقية قبل مجي مصطفى الكاظمي إلى سدة الحكم، مازالت تلقي بظلاها وتسمع أصدائها في أروقة صنع القرار، بالرغم من تارجع اصدائها نسبيًا في الجو العام والموقف المحرج الذي وضع فيه الكاظمي بعد اطلاق سراح العناصر المعتقلة […]

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