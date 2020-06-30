2020/06/30 | 17:01 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كينية تقتل 4 من أبنائها بأمر "الأرواح الشريرة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 17:01.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كينية تقتل 4 من أبنائها بأمر "الأرواح الشريرة") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كينية تقتل 4 من أبنائها بأمر "الأرواح الشريرة") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كينية تقتل 4 من أبنائها بأمر "الأرواح الشريرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).