رسمياً.. نويبل يحمي عرين بطل المانيا لخمسة اعوام

2020/06/30 | 17:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، أن ألكسندر نويبل حارس مرمى شالكه، اجتاز الفحص الطبي الروتيني ووقع على عقد لمدة خمس سنوات مع الفريق.وقال نويبل الذي اتفق على الشروط الشخصية مع بايرن منذ شهور، ليكمل صفقة انتقاله الحر من نادي شالكه، في بيان للنادي وتسجيل فيديو: “الانطباع الأول […]

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