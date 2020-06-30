2020/06/30 | 17:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت قيادة حرس الحدود العراقية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 3 مهربين و17 رأس جاموس.وذكرت القيادة في بيان تلقته “العهد نيوز” ، انه “وفقا للتوجيهات المستمرة من قبل آمر لواء حرس الحدود العاشر العميد سمير دهم بخيت حول إخراج الدوريات ونصب الكمائن ومراقبة الحدود، ومتابعة آمر الفوج الثاني، تم القاء القبض على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرس الحدود تعلن القبض على 3 مهربين و17 رأس جاموس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرس الحدود تعلن القبض على 3 مهربين و17 رأس جاموس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).