2020/06/30 | 17:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع ومساعد الامين العام للامم المتحدة يؤكدان على ان القوات المسلحة العراقية حققت النصر على داعش وكانت خط الدفاع الاول بالنيابة عن العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 17:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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