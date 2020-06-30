2020/06/30 | 17:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقنية تلاحق كورونا.. كمامة ذكية تتصل بهاتفك وتترجم 8 لغات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقنية تلاحق كورونا.. كمامة ذكية تتصل بهاتفك وتترجم 8 لغات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقنية تلاحق كورونا.. كمامة ذكية تتصل بهاتفك وتترجم 8 لغات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).