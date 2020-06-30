صحة النجف تعلن تفاصيل الاصاباة الجديدة بفيروس كورونا

2020/06/30 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اوضحت دائرة صحة النجف الاشرف التوزيع الجغرافي لـ84 اصابة بفيروس كورونا المسجلة اليوم الثلاثاء.وذكرت الدائرة في بيان، انه" تم اجراء 478 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR وتبين من خلال الفحوصات وجود 84 حالة حاملة لفايروس كورونا وعلى النحو التالي :- اربع و اربعون حالة ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا .- اربعون حالة خاضعة للتحريات الوبائية .- التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة :-(النجف – القطاع الشمالي )- حي المكرمة 5- حي الوفاء 4- حي العسكري 4- حي المهندسين 4- حي النداء 3- حي النصر 3- حي الميلاد 3- حي السلام 2- حي الجمعية 2- حي الجزيرة 2- حي ابو طالب 2- حي الغري 2- حي الرحمة 2- الحيدرية 1- مجمع قنبر 1(النجف – القطاع الجنوبي )- حي الامير 4- حي السعد 4- حي الغدير 2- حي الانصار 2- الجديدة الثالثة 2- المدينة القديمة 1- حي العدالة 1- حي الصحة 1- حي المعلمين 1- حي الزهراء 1- حي الشعراء 1- حي الاشتراكي 1(قطاع الكوفة)- حي ميسان 5- مركز الكوفة 4- علوة الفحل 3- شارع المعمل 2- حي المتنبي 1- البراكية 1- قطاع المناذرة 1- قطاع المشخاب 3- قطاع العباسية 3-- من بين ألاصابات اعلاه (5) أصابات من ملاكات دائرة صحة النجف الاشرف .- حالات الشفاء : 32- الوفيات : 1- و بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات : 2318مجموع حالات الشفاء :1146مجموع الوفيات : 44الراقدين : 1128مجموع الاصابات بين المنتسبين : 223.

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