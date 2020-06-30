أمانة بغداد: حملة تعفير كبرى تنطلق الليلة و تستمر لعدة أيام

2020/06/30 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت امانة بغداد عن استعداد كافة دوائرها لاطلاق حملة تعفير كبرى وواسعة تتضمن مناطق مختلفة من العاصمة بغداد تبدأ الليلة وتستمر لعدة ايام.وقالت الامانة في بيان، إنها تسلمت "مواد التعفير التي قدمتها وزارة النفط بعد لقاء جمع امين بغداد بوزير النفط في وقت سابق تم خلاله التباحث في عدة مسائل منها الاتفاق على تجهيز امانة بغداد بمواد التعفير ليقوم كادر الامانة البشري والآلي سيما مدافع التعفير المصنعة من قبل الامانة بحملات تعفير اضافية لدعم الملاكات الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".

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