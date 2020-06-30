حقيقة إصابة المدرب المساعد لسلة نفط الجنوب

2020/06/30 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف المدرب المساعد لفريق كرة السلة بنادي نفط الجنوب، خالد عاشور، حقيقة اصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال عاشور لـ /المعلومة/ إن “الاخبار التي اشارت الى إصابتي بفيروس كورونا ليست دقيقة، فانا اعاني من الزكام واعتقد انه فيروس الانفلونزا”.وأضاف “اذا بقى الحال على ما هو عليه سأتجه الى المستشفى للتأكد من […]

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