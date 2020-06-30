السفير الكوري ببغداد يكشف مضمون خطة سمحت لبلاده بتجاوز خطر كورونا

2020/06/30 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

خلال استقباله السفير الكوري ..

الكعبي يدعو الى زيادة حجم التعاون لمجابهة وباء كورونا

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