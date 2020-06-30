مصدر في البنك المركزي يكشف عن تطور سيسمح بتوزيع رواتب حزيران خلال يومين

2020/06/30 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع في البنك المركزي، الإثنين (29 حزيران 2020) عن تطور سيسمح بإطلاق رواتب الموظفين ...





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