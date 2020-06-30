2020/06/30 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال مدير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
افتتاح مجزرة للدواجن في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
اعلنت دائرة زراعة ديالى، افتتاح اول مجزرة للدواجن بعد عام 2003 داخل المحافظة.
وقال مدير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
افتتاح مجزرة للدواجن في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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