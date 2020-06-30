افتتاح مجزرة للدواجن في ديالى


افتتاح مجزرة للدواجن في ديالى
2020/06/30 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 بغداد اليوم- ديالى

 اعلنت دائرة زراعة ديالى، افتتاح اول مجزرة للدواجن بعد عام 2003 داخل المحافظة.

وقال مدير...

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