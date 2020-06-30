2020/06/30 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة زراعة ديالى، افتتاح اول مجزرة للدواجن بعد عام 2003 داخل المحافظة.

وقال مدير...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( افتتاح مجزرة للدواجن في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( افتتاح مجزرة للدواجن في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).