الدولار يتخطى عتبة الـ 8 آلاف ليرة لبنانية في السوق السوداء

2020/06/30 | 17:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تخطى الدولار الأمريكي عتبة الـ 8000 ليرة لبنانية، اليوم الثلاثاء 30 يونيو/حزيران، في السوق السوداء، وسط إجراءات أمنية وحكومية للسيطرة على سوق الصرافة السوداء.تراوح سعر الدولار ما بين 8000 و8200 ليرة لدى الصرافين غير الشرعيين، وسط توقعات بأن يصل إلى 10 آلاف مطلع الأسبوع المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية.وكان […]

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