استخبارات الداخلية تعتقل إرهابيا اعترف بتعذيب المواطنين وجلدهم لإجبارهم على مبايعة داعش الارهابي

2020/06/30 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب، في محافظة كركوك.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت ومن خلال تفعيل الجهد الاستخباري، من القاء القبض على الإرهابي الذي شغل منصب معاون ما يسمى “ديوان الحسبة” لقاطع العباسي في قضاء الحويجة، مضيفة ان المتهم اعترف خلال التحقيق، بقيامه بجلد وتعذيب المواطنين الأبرياء ورجمهم حتى الموت، لاجبارهم على مبايعة عصابات داعش.

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