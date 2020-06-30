حكيمي يصل ميلانو للتوقيع مع إنتر

2020/06/30 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترب المغربي أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد، من إتمام انتقاله إلى إنتر ميلان بشكل رسمي.

ووفقًا لجيانلوكا دي مارزيو، الصحفي الشهير في شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن حكيمي وصل ميلانو بالفعل، وسيقوم بزيارته الأولى لإنتر، من أجل إجراء الكشف الطبي والتوقيع على العقود.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.

لكن صحيفة “ماركا” أكدت اليوم أن الصفقة ستتم مقابل 50 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يوقع أشرف حكيمي، على عقد مع إنتر ميلان لمدة 5 سنوات، فيما سيحصل على 5 ملايين يورو كراتب سنوي.

يذكر أن دي مارزيو صاحب انفراد حسم انتقال حكيمي إلى إنتر ميلان خلال الأسبوع الماضي.

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