2020/06/30 | 17:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لجأ متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة إلى عبور النهر بواسطة الزوارق بعد اغلاق الطرق أمامهم اثناء توجهم إلى مركز المحافظة للمشاركة بوقفة احتجاجية على عدم تسليمهم رواتبهم.واظهر مقطع مصور مجموعة من المتظاهرين ضمن الـ٣٠ الف درجة وظيفية المتأخرة رواتبهم من أهالي شمال البصرة، وهم يعبرون النهر بالزوارق بعد أن منعتهم القوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: اغلقوا الطرق أمامهم فعبروا النهر بالزوارق.. متظاهرون غاضبون “يباغتون” حكومة البصرة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: اغلقوا الطرق أمامهم فعبروا النهر بالزوارق.. متظاهرون غاضبون “يباغتون” حكومة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).