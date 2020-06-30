2020/06/30 | 17:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة رسم مسؤول في صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، وذلك في ظل أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.وقال مسؤول في الصندوق، إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين) ستشهد انكماشا بنسبة 7.6% هذا العام.كذلك أشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي يكشف توقعاته بشأن مصير أسعار النفط خلال العام الحالي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي يكشف توقعاته بشأن مصير أسعار النفط خلال العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).