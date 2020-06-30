كشف الستار عن مشروع سكة قطار ستربط 3 دول خليجية بكلفة 15 مليار دولار

2020/06/30 | 17:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، عن أولى مراحل انشاء سكة حديد تربط 3 دول خليجية، لنقل البضائع والمسافرين.وتحدث الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، خليفة العبري، عن المرحلة الأولى من مشروع السكة الحديد الذي سيربط كلًّا من الإمارات […]

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