الشيوخ في الايزيدية

2020/06/30 | 17:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبحي نبو قبلَ التطرق إلى أصل كلمة “الشيخ” في الإيزيدية لا بد من توضيح نقطة مهمة وهي : بعد الإبادة الجماعية في 2014 التي تعرض لها الإيزيدية على يد الدولة الإسلامية (داعش) لاجئ مئات الآلالف من الإيزيديين إلى الدول الغربية التوربية تحديداً ألمانيا ، الإبادة والغربة جعلت أغلب الإيزيديين يتمسكون بديانتهم أكثر و أكثر، بالمقابل …

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