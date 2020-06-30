الكشف عن عملية حازمة مرتقبة لفرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية

2020/06/30 | 17:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال: الكاظمي يولي اهتماماً كبيراً لمواجهة كورونا المتحدث باسم رئيس الوزراء: الكاظمي وجّه الصناعة بالعمل المستمر وبالطاقة القصوى لإنتاج الأوكسجين ملا طلال: الدول الصديقة والجارة ما زالت مستمرة بتقديم المساعدات للعراق ملا طلال: الأموال المخصصة من موازنة الطوارئ تصرف حصرا لمواجهة كورونا ملا طلال: رئيس الوزراء يجري اجتماعات […]

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