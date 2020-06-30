الحكومة العراقية تدلي بتصريحات جديدة بشأن عملية الدورة وتوضح بشأن اوامر القبض

2020/06/30 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

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المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال

ملا طلال: الأسبوع الماضي وردت معلومات استخبارية عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دوليةملا طلال: تعامل جهاز مكافحة الإرهاب بشكل سريع مع تلك المحاولة

ملا طلال: أمر القبض صدر بحق شخص واحد وتم القبض على 13 شخصاً كانوا متواجدين مع المطلوب

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خلال مؤتمر صحفي

المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال: الكاظمي يولي اهتماماً كبيراً لمواجهة كورونا

المتحدث باسم رئيس الوزراء: الكاظمي وجّه الصناعة بالعمل المستمر وبالطاقة القصوى لإنتاج الأوكسجين

ملا طلال: الدول الصديقة والجارة ما زال

خلال مؤتمر صحفي

المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال: الكاظمي يولي اهتماماً كبيراً لمواجهة كورونا

المتحدث باسم رئيس الوزراء: الكاظمي وجّه الصناعة بالعمل المستمر وبالطاقة القصوى لإنتاج الأوكسجين

ملا طلال: الدول الصديقة والجارة ما زال

بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى العمل الفوري على إنهاء هيمنة بعض الأشخاص على هيئة الاعلام والاتصالات وإحالة جميع ملفات التي تورطت بها ادارات الهيئة المتعاقبة

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