المتحدث باسم الكاظمي: الدولة ستتخذ اجراءات حازمة قريباً لفرض هيبتها على المنافذ

2020/06/30 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

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خلال مؤتمر صحفي

المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال: الكاظمي يولي اهتماماً كبيراً لمواجهة كورونا

المتحدث باسم رئيس الوزراء: الكاظمي وجّه الصناعة بالعمل المستمر وبالطاقة القصوى لإنتاج الأوكسجين

ملا طلال: الدول الصديقة والجارة ما زالت مستمرة بتقديم المساعدات للعراق

ملا طلال: الأموال المخصصة من موازنة الطوارئ تصرف حصرا لمواجهة كورونا

ملا طلال: رئيس الوزراء يجري اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية بشأن المنافذ

ملا طلال: قريبا ستكون هناك إجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية

ملا طلال: غالبية إيرادات المنافذ كانت تذهب لجيوب الفاسدين

ملا طلال: وزير التربية سلم الكاظمي نموذجا عن متعددي الرواتب يتقاضون ثلاثة وأربعة رواتب

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المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال

ملا طلال: الأسبوع الماضي وردت معلومات استخبارية عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية

ملا طلال: تعامل جهاز مكافحة الإرهاب بشكل سريع مع تلك المحاولة

ملا طلال: أمر القبض صدر بحق شخص واحد وتم القبض

خلال مؤتمر صحفي

المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال: الكاظمي يولي اهتماماً كبيراً لمواجهة كورونا

المتحدث باسم رئيس الوزراء: الكاظمي وجّه الصناعة بالعمل المستمر وبالطاقة القصوى لإنتاج الأوكسجين

ملا طلال: الدول الصديقة والجارة ما زال

بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى العمل الفوري على إنهاء هيمنة بعض الأشخاص على هيئة الاعلام والاتصالات وإحالة جميع ملفات التي تورطت بها ادارات الهيئة المتعاقبة

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