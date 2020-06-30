جملة تصريحات حكومية جديدة بشأن عملية الدورة وصولة مرتقبة على المنافذ

2020/06/30 | 17:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، معلومات جديدة بشأن معتقلي عملية الدورة.وقال ملا طلال في تصريحات خلال مؤتمر صحفي تابعته “يس عراق”، إن “الأسبوع الماضي وردت معلومات استخبارية عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية، وتعامل جهاز مكافحة الإرهاب بشكل سريع مع تلك المحاولة”، مبينًا أن “أمر […]

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