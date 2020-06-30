صلاح : حققت ما أريد مع ليفربول

2020/06/30 | 17:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية علق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 19، والأولى منذ 30 عامًا.وقال صلاح، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "إنه شعور لا يصدق أن تحصد بطولة بهذا الحجم.الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد سنوات طويلة أمر رائع للنادي والمدينة".وأضاف: "لا يمكنني وصف شعوري بالكلمات، عندما جئت هنا قلت إنني أريد الفوز بالدوري الإنجليزي.إنه أول شيء حضر إلى عقلي".وتابع: "أردت الفوز بالبريميرليج ودوري الأبطال، وقال الناس إذا كنت تستطيع اختيار بطولة واحدة فقط ما هي؟ لكن الآن يمكنني القول إنني سأختار البطولتين".وأوضح: "عقب الفوز بالبريميرليج، أستطيع القول الآن إنه يمثل شيئًا مختلفًا للمدينة.الجميع مجنون بهذا التتويج".وواصل: "إنه شعور رائع للجميع، ولكننا دون دعم كل جماهيرنا حول العالم لم نكن لنفوز بالبريميرليج.لقد قاموا بعمل رائع، وقام اللاعبون بنفس الشيء".وأردف: "من الرائع تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، لذا أشعر أنني سعيد هنا وكل شيء يسير بشكل جيد مع الفريق.أنا مستمتع بهذا الوضع".وأتم: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لجعل الجماهير سعداء.من المؤكد أنهم قاموا بعمل رائع في أنفيلد وخلال المباريات الخارجية".

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