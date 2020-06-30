بسعة 400 سريرا.. العتبة الحسينية تخصص مدينة “الحسن المجتبى” لمصابي كورونا

2020/06/30 | 17:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلنت العتبة الحسينية، الثلاثاء، تحويل مدينة الامام الحسن المجتبى للزائرين مركز عزل المصابين بفيروس كورونا.وقال مدير المدينة هشام العميدي لـ /المعلومة/ إن “مدينة الامام الحسن المجتبى للزائرين على طريق كربلاء – النجف سلمت الى دائرة صحة كربلاء لتجهيزها من الناحية الفنية والطبية واجهزة الاوكسجين والانعاش الطبي”.وأضاف، أن “المدينة تستوعب في شققها […]

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