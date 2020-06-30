ملا طلال: قريبا ستنفذ إجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية


ملا طلال: قريبا ستنفذ إجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية
2020/06/30 | 17:50 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

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