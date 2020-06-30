2020/06/30 | 17:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..هرع السعوديون لشراء السلع، من عصائر الفاكهة المستوردة إلى السيارات، قبل زيادة كبيرة في ضريبة القيمة المضافة قررتها المملكة اعتبارا من أول يوليو، لتعزيز إيرادات الدولة.واكتظت المتاجر الكبرى في العاصمة الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسعى المتسوقون لتخزين السلع غير القابلة للتلف.وعرضت متاجر الأثاث والأجهزة المنزلية تخفيضات لجذب المشترين.وتأتي زيادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل دخول قرار جديد حيز التنفيذ.. سعوديون يهرعون لتخزين السلع!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل دخول قرار جديد حيز التنفيذ.. سعوديون يهرعون لتخزين السلع!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).