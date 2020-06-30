السيد الحكيم يعلن تشكيل تحالف عراقيون

2020/06/30 | 17:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، تشكيل تحالف عراقيون، بهدف تقوية مسار الدولة وتطبيق القانون وتلبية مطالب المتظاهرين وإعادة الثقة بالنظام السياسي.

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