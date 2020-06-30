وصول 25 طناً من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية أذربيجان إلى مطار بغداد

2020/06/30 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية، عن وصول شحنة مُساعَدات طبّية وقائيّة مُقدّمة من جمهوريّة آذربيجان الى مطار بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان السفارة العراقية في العاصمة الاذرية “باكو”، قد استحصلت موافقة الجانب الأذريّ على إرسال طائرة مُحمّلة بخمسة وعشرين طنا من المُساعَدات الطبّية إلى العراق، تتضمّن مُستلزمات طبّية ومحاقن، وكمامات، ومعقمات، وبدلات وقاية، وكحول طبي.

من جهته أشاد القائم بالأعمال المؤقت، المستشار مكي المعموريّ بالموقف الأذريّ الداعم للعراق، مُؤكّداً أهمّية التعاون في مجال الصحّة والمجالات الأخرى، بما يُحقق التطلعات المُشترَكة لشعبي البلدين، ضمن تكاتف الجُهُود المشتركة في العالم أجمع للتصدّي للجائحة كورونا.

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