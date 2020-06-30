2020/06/30 | 17:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يعلن عن تشكيلِ تحالف عراقيون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 17:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يعلن عن تشكيلِ تحالف عراقيون) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يعلن عن تشكيلِ تحالف عراقيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).